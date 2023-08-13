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Росіяни заявили, що обстріляли та зупинили судно, яке йшло до Ізмаїла

Окупанти застосували гелікоптер Ка-29.

Росіяни заявили, що обстріляли та зупинили судно, яке йшло до Ізмаїла
Ка-29

Російські військові заявили, що відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл.

Інцидент стався 13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря, повідомляє Міноборони РФ. 

Зазначається, що по судну стріляв патрульний корабель Чорноморського флоту «Василь Биков». Для примусової зупинки судна з російського корабля було відкрито вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

Крім цього, з борту патрульного корабля було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських окупантів. Вони висадилися на судні. Після інциденту судно продовжило рух до порту Ізмаїл.

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Нагадаємо, що Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ від 8 серпня. У ВМС наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ. 

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