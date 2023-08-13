Росіяни заявили, що обстріляли та зупинили судно, яке йшло до Ізмаїла

Російські військові заявили, що відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл.

Інцидент стався 13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря, повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що по судну стріляв патрульний корабель Чорноморського флоту «Василь Биков». Для примусової зупинки судна з російського корабля було відкрито вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

Крім цього, з борту патрульного корабля було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських окупантів. Вони висадилися на судні. Після інциденту судно продовжило рух до порту Ізмаїл.

Нагадаємо, що Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ від 8 серпня. У ВМС наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ.