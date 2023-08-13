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Росіяни обстріляли село на Харківщині, важко поранений чоловік

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Куп’янського району.

Росіяни обстріляли село на Харківщині, важко поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні близько 13:00 російські військові обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожої атаки отримав осколкові поранення 51-річний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого у важкому стані.

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Нагадаємо, триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових населених пунктів Куп’янського району. Протягом минулої доби евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

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