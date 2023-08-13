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Обстріл Покровська: помер полковник ДСНС, якого поранили під час рятувальної операції

7 серпня російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер".

Обстріл Покровська: помер полковник ДСНС, якого поранили під час рятувальної операції
Фото: МВС

Кількість жертв внаслідок масштабного обстрілу Покровська 7 серпня збільшилася, у лікарні помер начальник 9-го пожежно-рятувального загону Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Вночі 13 серпня у Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечнікова зупинилося серце начальника 9-го пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Донецькій області полковника Віталія Кінца. Він отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу Покровська.

"Під час повторного обстрілу Кінц отримав тяжкі поранення. Лікарі відчайдушно боролись за його життя, але сьогодні вночі він помер", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 7 серпня російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". Під час рятувальної операції окупанти ще раз атакували місто. Внаслідок обстрілів пошкоджено декілька будинків, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі. 

9 серпня президент Володимир Зеленський оприлюднив дані щодо жертв ракетного удару росіян по багатоповерхівкам Покровська. Дев’ять людей загинули. 82 людини поранено.

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