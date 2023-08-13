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Кулеба пояснив німцям, що передача Україні ракет Taurus не призведе до ескалації

Німецьке озброєння врятувало багато українських життів, сказав він.

Кулеба пояснив німцям, що передача Україні ракет Taurus не призведе до ескалації
Фото: EPA/UPG

Передача Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus не призведе до ескалації, але дозволить швидше закінчити війну.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Bild.

"По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації. Навпаки, німецьке озброєння вже врятувало багато українських життів", - зазначив міністр.

Як відзначив глава МЗС, побоювання про те, що Україна може застосувати Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими".

"Ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом". Щоправда, за інформацією видання Spiegel, щодо питання надання ракет Taurus тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості. Канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

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