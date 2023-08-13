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Росіяни зруйнували морг в Авдіївці

Морг не працював, бо в місті немає світла.

Росіяни зруйнували морг в Авдіївці
Фото: Павло Кириленко

Російська армія ракетним ударом зруйнувала морг при міській лікарні в Авдіївці на Донеччині. 

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

“Позавчора, 11 серпня, був масований ракетний удар по місту, одночасно чотири ракети прилетіли. Накрили й стару частину міста, й центр. По території лікарні завдали авіаракетного удару, внаслідок якого зруйнували морг. Не знаю, що це за стратегічний військовий об’єкт — морг. Морг не працює, бо в місті немає світла, але пряме влучання туди», — розповів Барабаш.

Барабаш також повідомив, що за минулу добу було 26 масованих обстрілів по території громади. Було зафіксовано близько 200 обстрілів позицій навколо міста.

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Нагадаємо, що за даними МВА, 1888 людей на сьогодні залишаються в Авдіївці Донецької області.

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