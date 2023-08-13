Росіяни зруйнували морг в Авдіївці

Морг не працював, бо в місті немає світла.

Російська армія ракетним ударом зруйнувала морг при міській лікарні в Авдіївці на Донеччині.

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

“Позавчора, 11 серпня, був масований ракетний удар по місту, одночасно чотири ракети прилетіли. Накрили й стару частину міста, й центр. По території лікарні завдали авіаракетного удару, внаслідок якого зруйнували морг. Не знаю, що це за стратегічний військовий об’єкт — морг. Морг не працює, бо в місті немає світла, але пряме влучання туди», — розповів Барабаш.

Барабаш також повідомив, що за минулу добу було 26 масованих обстрілів по території громади. Було зафіксовано близько 200 обстрілів позицій навколо міста.

Нагадаємо, що за даними МВА, 1888 людей на сьогодні залишаються в Авдіївці Донецької області.