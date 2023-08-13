Гроші "вагнерівцям" зараз, ймовірно, платить Білорусь, - британська розвідка

Російська "ПВК Вагнер" намагається економити на зарплатні своїм воякам через фінансовий тиск, вважає розвідка Британії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

"Група Вагнера, ймовірно, рухається до процесу скорочення, головним чином для того, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії відзначають, що після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава діяла проти інших бізнес-груп власника "Вагнера" Євгенія Пригожина. Існує реальна можливість, що Кремль більше не фінансує групу, зазначають розвідники.

"Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то найбільш вірогідним платником є білоруська влада", – робить висновок британська розвідка.

Однак такі витрати є потенційно небажаним виснаженням невеликих білоруських ресурсів.

Нагадаємо, що ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон з Польщею, аби розтягнути польські війська.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв про ймовірність застосування ПВК “Вагнер” для імітації діяльності у межах інформаційної операції РФ з тиску на населення країн Європи.