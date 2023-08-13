Уночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі 13 серпня російські військові двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, майже десяток снарядів ворог випустив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, протягом 12 серпня ворог тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок атак пошкоджені 15 приватних будинків та 5 господарських споруд. Понівечені 2 газопроводи та 3 лінії електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.