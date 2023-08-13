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Уночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Уночі 13 серпня російські військові двічі били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, майже десяток снарядів ворог випустив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.

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Нагадаємо, протягом 12 серпня ворог тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок атак пошкоджені 15 приватних будинків та 5 господарських споруд. Понівечені 2 газопроводи та 3 лінії електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.

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