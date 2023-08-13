Учора ворог обстрілював прифронтові та прикордонні райони Харківщини

Учора від ворожих обстрілів потерпали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Наші захисники дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції.

Нагадаємо, триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янського району. Станом на 11 серпня було вивезено більше 60 людей, серед них – 9 дітей. У Куп’янській громаді залишається близько 12 000 цивільних.