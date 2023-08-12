Україна досягла «тактично значущого» прогресу у своєму контрнаступі, - The New York Times

Українські війська просунулись на 10-12 миль (приблизно 16-19 км) на двох основних напрямках атаки, у той час як важливий для російської військової логістики Керченський міст був пошкоджений вибухами.

Після кількох місяців просування по мінних полях, через села і відкриті степи у виснажливих боях українські війська досягають дещо більших успіхів на двох основних напрямках атаки, пише The New York Times із посиланням на дані аналітиків, українських офіційних осіб і російських військових блогерів.

Обсяг захопленої території, від 10 до 12 миль (приблизно 16-19 км) на обох напрямках атаки, хоча й відносно невеликий, але важливий, оскільки він змушує Москву відволікати сили з інших частин фронту.

Інститут вивчення війни (вашингтонський аналітичний центр) назвав досягнення «тактично значущими», заявивши, що передислокація Москви, швидше за все, «ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності», створивши «можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним».

У сухопутній війні українці просуваються на південь вздовж двох основних напрямків наступу: через східне село Старомоєрське до окупованого Росією міста Бердянська, порту на Азовському морі; і далі на захід до окупованого Росією міста Мелітополя, життєво важливого транспортного вузла поблизу узбережжя.

Мета Києва – вийти до Азовського моря та вбити клин у так званий сухопутний міст між Росією та Кримом, який є життєво важливим для шляхів постачання російської армії на захід.

Військові аналітики попереджають, що на українські сили все ще чекає довгий, повільний і кривавий бій проти російських військ, розташованих за добре продуманою та укріпленою обороною.

Навіть якщо українським військам вдасться прорвати першу лінію оборони Росії, зазначають аналітики, у Москви було багато місяців, щоб підготувати найбільш грізні укріплені оборонні позиції з часів Другої світової війни — серію окопів, танкових пасток, величезних мінних полів, кулеметних гнізд, ударні вертольоти та іншу авіаційну підтримку. Україні довелося боротися, навіть із західною зброєю, щоб подолати ці перешкоди, зокрема мінні поля.

Тим не менш, британська військова розвідка заявила в суботу, що російські сили зіткнулися з «особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на лінії фронту».

Водночас російські війська розгортають власні наступальні операції на північному сході України в районі міста Куп'янськ. Змушуючи Україну захищатися там, вважають військові аналітики, Росія, швидше за все, намагається відтягнути українські сили з інших районів, де вони ведуть наступ.

Україна сподівається, що тиск на фронті разом із глибокими ударами по командним пунктам, складам боєприпасів і лініям постачання зрештою подолає російську оборону.

Валерій Шершень, представник українських сил, які воюють на південному напрямку, минулого тижня заявив, що Росія стягує підкріплення з другої лінії оборони, включаючи морську піхоту, десантників та спецназ, щоб зупинити українське просування.

Нагадаємо, на цьому тижні видання The Wall Street Journal повідомило, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.