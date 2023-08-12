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НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу

Наступного тижні оголосять нові результати перевірок.

НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу
Олександр Новіков
Фото: nazk.gov.ua

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що НАЗК завершить перевірки військкомів до кінця цього кварталу.

Як розповів Новіков в етері телемарафону, усього 1395 військкомів займають керівні посади, з них десяту частину перевіряють.

"Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати перевірок", - додав керівник Агентства.

Новіков зазначив, що крім зміни очільників ТЦК необхідно також змінювати і правила, за якими функціонують центри, аби нові люди, яких призначать на посади, не інтегрувалися в існуючу систему і теж не стали корумпованими.

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Нагадаємо, напередодні РНБО на засіданні вирішила звільнити керівників усіх обласних територіальних центрів комплектації (військкоматів). Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

  • Згодом член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що є списки тих, хто має замінити звільнених військкомів.
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