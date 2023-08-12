В Україні 13 серпня майже не очікується опадів

У Києві в неділю також без опадів.

В Україні в неділю, 13 серпня, без опадів, лише в Чернігівській і Сумській областях уночі подекуди невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів 18-23; вдень 22-27, у східній і південній частинах і Закарпатті до 30°; у Карпатах уночі 5-10°, удень 17-22°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, в Києві 13 серпня найвища температура вдень була 36,6 у 2010 р., найнижча вночі 8,1 у 1887 р.