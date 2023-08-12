У Росії розбився літак Су-30

У Калінінградській області РФ розбився літак Су-30.

Про це повідомляє прес-служба Західного військового округу РФ.

Екіпаж загинув.

Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

У Західному окрузі заявили, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

Су-30 — радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.

На відміну від Су-27УБ, Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів. На Су-30 застосовувалися системи дозаправляння пальним у польоті, було розширено склад апаратури управління груповими діями, а також вдосконалено систему життєзабезпечення. За рахунок встановлення нових ракет і системи управління озброєнням, було підвищено ефективність літака.

Нагадаємо, що 4 липня у Росії заявили про аварію винищувача МіГ-31. Він розбився в Камчатському краї.

17 липня російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море.

27 липня у російській Республіці Алтай впав гелікоптер Мі-8, загинули шестеро осіб.