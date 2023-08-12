Контррозвідники Служби безпеки України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2" та танк Т-80.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2». Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе. Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але… його також вразили специ СБУ!", - йдеться у повідомленні.

«Термінатор-2» (БМПТ-72) — бойова машина підтримки танків, виконана на базі шасі танка Т-72. Відрізняється від свого попередника тим, що у неї в складі озброєння відсутні автоматичні гранатомети, що дозволило скоротити екіпаж машини до трьох осіб (замість п'яти). Здатна знищувати вогневі точки та фортифікаційні споруди супротивника, а також боротися з танками, БМП та іншими броньованими цілями супротивника.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали 253 290 осіб. 510 окупантів захисники ліквідували минулої доби.