Завдяки армії України окупантів поменшало ще на 510

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали 253 290 осіб. 510 окупантів захисники ліквідували минулої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

танків – 4295 (+5)

бойових броньованих машин – 8324 (+6)

артилерійських систем – 5053 (+10)

РСЗВ – 713 (+0)

засоби ППО – 472 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4)

крилаті ракети – 1378 (+1)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12)

спеціальна техніка – 759 (+3).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали пʼяти ракетних та 31 авіаційного удару, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.