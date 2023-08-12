Завдяки армії України окупантів поменшало ще на 510

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали 253 290 осіб. 510 окупантів захисники ліквідували минулої доби.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:
- танків – 4295 (+5)
- бойових броньованих машин – 8324 (+6)
- артилерійських систем – 5053 (+10)
- РСЗВ – 713 (+0)
- засоби ППО – 472 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 313 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4)
- крилаті ракети – 1378 (+1)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12)
- спеціальна техніка – 759 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали пʼяти ракетних та 31 авіаційного удару, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.