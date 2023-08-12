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Завдяки армії України окупантів поменшало ще на 510

Також ворог втратив за добу пʼять танків. 

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали 253 290 осіб. 510 окупантів захисники ліквідували минулої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

  • танків – 4295 (+5)
  • бойових броньованих машин – 8324 (+6)
  • артилерійських систем – 5053 (+10)
  • РСЗВ – 713 (+0)
  • засоби ППО – 472 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 313 (+0) 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4)
  • крилаті ракети – 1378 (+1)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12)
  • спеціальна техніка – 759 (+3).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали пʼяти ракетних та 31 авіаційного удару, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. 

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