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У Міноборони заперечили свою причетність до закупівлі неякісної форми для ЗСУ

Наразі триває досудове розслідування та здійснюються відповідні внутрішні перевірки.

У Міноборони заперечили свою причетність до закупівлі неякісної форми для ЗСУ
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони не здійснювало закупівлю форми, що фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами, виділеними на закупівлю форменного одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в Telegram.

За матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

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"Підрозділи Міноборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - йдеться в повідомленні.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, що в лютому Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони. 16 лютого всі матеріали передано до правоохоронних органів.

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