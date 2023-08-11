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Кабмін переводить послугу єМалятко на постійну основу

Крім того, батьки в Україні будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави.

Кабмін переводить послугу єМалятко на постійну основу
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів переводить послугу єМалятко на постійну основу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ця послуга діє з 202 року і нею скористалися майже 412 тисяч разів. "Новий порядок її надання включає до дев'яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі «пакунка малюка». Послуга і надалі буде доступною в Дії", - сказав прем'єр.

Крім цього, уряд розширив практику застосування принципу "гроші ходять за дитиною". 

"Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю", - повідомив Шмигаль.

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Нагадаємо, єМалятко дозволяє зареєструвати народження дитини, замовити свідоцтво про народження, присвоїти дитині УНЗР та інші послуги. Для того, щоб ними скористатися, у батьків повинен бути медичний висновок про народження, а також мати електронний підпис одного або обох батьків.

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