Кабмін переводить послугу єМалятко на постійну основу

Крім того, батьки в Україні будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави.

Кабінет Міністрів переводить послугу єМалятко на постійну основу.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ця послуга діє з 202 року і нею скористалися майже 412 тисяч разів. "Новий порядок її надання включає до дев'яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі «пакунка малюка». Послуга і надалі буде доступною в Дії", - сказав прем'єр.

Крім цього, уряд розширив практику застосування принципу "гроші ходять за дитиною".

"Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, єМалятко дозволяє зареєструвати народження дитини, замовити свідоцтво про народження, присвоїти дитині УНЗР та інші послуги. Для того, щоб ними скористатися, у батьків повинен бути медичний висновок про народження, а також мати електронний підпис одного або обох батьків.