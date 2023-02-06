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​З початку року на Київщині народилося 629 немовлят

Найбільше новонароджених - у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

​З початку року на Київщині народилося 629 немовлят
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

На Київщині від 30 грудня 2022 року по 2 лютого 2023-го народилося 629 немовлят: 328 хлопчиків та 301 дівчинка.

Про це повідомляє Київська обасна військова адміністрація.

Найбільше дітей народилося в Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

Водночас, від 31 грудня 2021 року по 29 грудня 2022 року на Київщині народилося 7 603 дитини: 3 928 хлопчиків та 3 675 дівчаток.

В ОВА нагадали, що на порталі "Дія" працює комплекс єМалятко. Завдяки йому можна зареєструвати народження дитини, замовити свідоцтво про народження, присвоїти дитині УНЗР та інші послуги. Для того, щоб ними скористатися, у батьків повинен бути медичний висновок про народження, а також мати електронний підпис одного або обох батьків. 

Нагадаємо, раніше в Мін'юсті назвали найпопулярніші та найоригінальніші імена новонароджених. Найчастіше в 2022 році немовлят називали Софія, Марія, Марк та Артем, - ці імена вже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших. Однак, були і незвичайні імена - такі як Джавеліна, Властилина, Ясміна, Кий, Граф, Оріон, тощо.

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