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СБУ затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції ЗСУ

Поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин.

СБУ затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про наступальні операції ЗСУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення. За  даними прокуратури, це - старший офіцер.

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами. Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків у нього виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий повністю визнав свою вину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала двох агентів РФ, які готували ракетні удари по Одесі та Херсону.

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