​Рада просить призупинити роботу Росії та Білорусі в органах ПА ОБСЄ

Нардепи просять застосувати візові обмеження до членів парламентів РФ та Білорусі, які знаходяться під санкціями.

Верховна Рада проголосувала за Постанову про Звернення до Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її держав-учасниць щодо неприпустимості участі членів парламенту Російської Федерації у роботі статутних органів Асамблеї.

За постанову проголосували 322 нарордних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

Прийняття постанови сприятиме належній реакції Парламентської Асамблеї ОБСЄ та держав-учасниць ОБСЄ на злочинні дії держави-терориста та її намаганням блокувати роботу ОБСЄ.

"Верховна Рада України звертається до Парламентської Асамблеї ОБСЄ та держав-учасниць ОБСЄ із закликом виконати свої рішення щодо внесення змін до Правил Процедур Асамблеї щодо неприйнятності участі представників парламентів РФ та Республіки Білорусь у роботі статутних органів Парламентської Асамблеї ОБСЄ", - йдеться в пояснювальній записці.

Рада закликає призупинити повноваження представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та вчиняють акт збройної агресії, у статутних органах Асамблеї. Та просить звернутися до своїх урядів з проханням застосувати візові обмеження до членів парламентів РФ та Білорусі, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу та інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Та схвалити законодавчі норми щодо конфіскації заморожених фінансових та інших активів РФ та її громадян для подальшої їх передачі Україні як компенсації за завдану агресією шкоду, долучитися до ініціативи створення Спеціального міжнародного трибуналу, визнати РФ державою-терористом та посилити санкційний тиск на неї, суттєво збільшити економічну, фінансову та безпекову допомогу Україні тощо", - закликали нардепи.

Нагадаємо, в листопаді минулого року у Варшаві відбулося 20-те осіннє засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. До його делегатів у перший день роботи звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав усунути будь-яку можливість для прибічників терору брати участь у діяльності ПА ОБСЄ і дорікнув організації через її позицію стосовно Росії.

А в червні Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ.