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​У березні Польща почне будувати електронне загородження на кордоні з Росією

Наразі ситуація на кордоні з Калінінградською областю РФ - стабільна.

​У березні Польща почне будувати електронне загородження на кордоні з Росією
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/StZaryn

Прикордонна служба Польщі повідомила, що будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії має розпочатися в березні.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Речниця служби лейтенант Анна Міхальська розповіла, що наразі прикордонники очікують на проєкт загородження.

"Фірма має представити нам проєкт до акцептування, ми будемо вносити поправки. Згідно з планом, інсталяція електронного загородження повинна розпочатися у березні. Ми розраховуємо на те, що все відбудеться згідно з цим планом, якнайшвидше. Електронний бар'єр має бути готовий до кінця третього кварталу цього року", - зазначила Міхальська.

Речниця також повідомила, що наразі ситуація на кордоні з Калінінградською областю спокійна та стабільна.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Варшава оголосила, що побудує тимчасове загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ. Його почали прокладати у районі пункту пропуску “Голдап-Гусєв”.

Реагуючи на рішення Польщі, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у Телеграмі, що Польща “продовжує по-дрібному гадити”, будуючи паркан на кордоні з РФ.

Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею.

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