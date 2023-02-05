Більшість громадян Грузії виступають за візовий режим із Росією, - дослідження NDI

Згідно з офіційними даними, у Грузії сьогодні проживає близько 120 тисяч громадян РФ.

Більшість громадян Грузії незадоволені політикою влади щодо в’їзду в країну росіян і вважають, що з Росією повинен бути запроваджено візовий режим.

Про це свідчать результати чергового дослідження американської неправительственної організації – Національно-демократичний інститут (NDI), передає "Голос Америки".

Так, 57% опитаних сказали, що не схвалюють політику уряду Грузії щодо мігрантів із Росії; 29% вважають підхід влади прийнятним; 14% – не знають чи відмовляються відповідати.

При цьому 69% виступають за запровадження в'їзних віз для росіян, 21% із цим – не згодні, а 10% сказали, що не мають відповіді.

Водночас 69% респондентів також заявили, що переселення росіян до Грузії матиме негативні наслідки, 17% мають протилежну думку, 6% вважають, що російські мігранти ніяк не вплинуть на перебіг життя в Грузії, а 8% не змогли відповісти.

Згідно з офіційними даними, у Грузії сьогодні проживає близько 120 тисяч громадян РФ, з них 112 733 переїхали до Грузії після того, як почалося російське повномасштабне військове вторгнення в Україну. Загалом приїжджі росіяни становлять близько 3% населення Грузії.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян РФ. Станом на серпень 2022 року 112 росіян подали заяви на отримання української візи. Із липня станом на 30 січня 2023 року, 12 росіян отримали візи для в’їзду в Україну.