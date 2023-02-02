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Подоляк закликав Грузію відпустити на лікування Саакашвілі

Він готовий особисто приїхати в Грузію і забрати колишнього президента.

Подоляк закликав Грузію відпустити на лікування Саакашвілі
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав грузинську владу відпустити Михеїла Саакашвілі на лікування.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

"Будь-який президент це людина. Але також інституція. Країна, що дозволяє собі вбивство свого ексочільника у прямому ефірі, бере історичний гріх, який буде тяжко змити. Не допустіть цього. Відпустіть Михеїла Саакашвілі на лікування”, – зазначив він.

Радник керівника ОП додав, що він готовий особисто приїхати в Грузію і забрати Саакашвілі.

 

Нагадаємо, 31 січня адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі і його близькі повідомили про його переведення до реанімації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада поставила за мету вбити колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Перед тим на судовому засіданні Саакашвілі показав, як схуд за час ув’язнення, доки зв’язок не перервали.

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