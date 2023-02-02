Порошенко передав два мобільних "антишахеди" батальйону ТрО, який прикриває Київ

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко передав бійцям одного з батальйонів ТрО ЗСУ, який захищає підступи до Києва, дві зенітні установки ЗУ-23-2 на базі британських вантажівок DAF. Один з бійців цього батальйону з позивним «Дрон» 29 грудня збив російський «Калібр» з кулемета ПКМ; ракета, яка прямувала в район столичної Дарниці, після вдалого пострілу впала на безлюдному пустирі.

За словами військових, зенітна зброя дасть можливість більш ефективно виконувати завдання. «ЗУ використовуються для боротьби з низько летючими повітряними цілями. Зараз противник інтенсивно застосовує безпілотні летальні апарати типу «шахеди». І напрямки, з яких вони діють, постійно змінюються, тому треба змінювати позиції. Крім «шахедів» на передовій, на «нулі» можна працювати по гелікоптерах. І були випадки знищення винищувачів, які низько летіли, таким озброєнням», – кажуть бійці.

«Нам відомі зараз найбільш вірогідні шляхи підходу «шахедів». Це вздовж річки Дніпро, в тому числі і по Київській області. Нам відомі райони, через які вони в основному застосовуються. З урахуванням можливостей ЗУшок радіус ураження буде достатньо великий. Якщо збиття «Калібру» «покемоном» – це диво, то збиття ЗУшкою «шахеда» – це обов’язок. І я думаю, що з цим обов’язком блискуче справляться наші військові», – зазначив Порошенко.

Він додав, що вантажівки DAF пройшли спеціальне технічне переоснащення задля додаткової стійкості та комфорту екіпажу.

«Зараз ситуація дуже складна, ворог готується до річниці вторгнення розпочати наступ. Крім слів подяки нашим військовим сьогодні ми маємо зробити все можливе для того, щоб в найкоротший термін збільшити оборонні і наступальні можливості ЗСУ. Ми повинні зробити все, щоб удар українських Збройних Сил був першим», – наголосив Порошенко.

15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під «антишахеди». Це – спільний проєкт, який у Рівному Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа громад» реалізують із військовими, місцевою владою та командою «Євросолідарності».

Петро Порошенко повідомив, що такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста.