Як США впроваджують план нагляду за допомогою Україні

LB.ua розповідає, як відбуватиметься американський аудит і які процедури закладено в план стратегічного нагляду.

Утім з огляду на те, що більшість у Палаті представників отримали республіканці, серед яких є немало критиків надання Україні допомоги, цього року буде відчутно більше дискусій про її доречність і контроль за використанням.

«Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», – зазначила речниця відомства Меган Аппер.

31 січня Міністерство фінансів США повідомило: Вашингтон не має жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжить співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Нещодавно офіси генеральних інспекторів Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) оприлюднили Спільний стратегічний план нагляду на 2023 рік за допомогою Україні. 27 січня заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату повідомила , що в Києві перебувають аудитори США разом з консультантами Світового банку та консалтингової компанії "Deloitte", щоб переконатися, що допомогу та зброю від США Україна використовує за призначенням.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Як виглядає американський нагляд

Уряд США надає різного штибу допомогу Україні – безпекову, гуманітарну, економічну та консультаційну. Якщо ми говоримо про безпекову, то йдеться не лише про передачу ЗСУ зброї чи обладнання, а й про навчання, обслуговування техніки, розвідувальну підтримку і таке інше.

Відтак створено офіси генеральних інспекторів Пентагону, Держдепу та USAID. Вони мають забезпечити спільний нагляд за закордонними операціями «на випадок надзвичайних ситуацій», чим, на думку американського уряду, є війна Росії проти України. Водночас, за американським законодавством, Міноборони США та Державний департамент мають постійно моніторити, як використовується передана Україні зброя.

Загалом до Міжвідомчої групи з умовного аудиту входять аж 17 наглядових підрозділів від міністерств та агенцій уряду США. Оця група й створила спільний стратегічний план нагляду за допомогою Україні. Це документ на 42 сторінки, який містить чіткі процедури з проведення перевірок.

Офіси інспекторів мають у своєму штаті слідчих у кримінальних справах, які працюватимуть у США та Німеччині і перевірятимуть, як використовується американська допомога. Водночас Служба кримінальних розслідувань Міністерства оборони, Управління розслідувань Держдепу та відповідний департамент USAID співпрацюють з військовими кримінально-розшуковими організаціями, іншими правоохоронними органами та органами юстиції США, а також міжнародними партнерами щодо проведення слідчих дій, пов’язаних з наданням допомоги.

Ці слідчі співпрацюють між собою, щоб контролювати виконання контрактів: відбуваються перевірки на предмет шахрайства, марнотратства та корупції. Досліджують усе: чи є неправомірне розкриття конфіденційної інформації підрядником, незаконна передача технологій; яку діяльність ведуть одержувачі грантів тощо. Офіси генеральних інспекторів Пентагону, Держдепу та USAID відкрили окремі гарячі лінії, щоб отримувати повідомлення про порушення.

Фото: Посольство США в Україні

Плани на 2023 рік

У стратегічному плані з нагляду на 2023 рік для України перелічено 64 проєкти. Серед ключових пріоритетів – оцінка обліку та використання обладнання, переданого Україні, яку має зробити офіс генерального інспектора Міноборони, аудит кіберзагроз, який проведе офіс інспектора Департаменту внутрішньої безпеки США, а також звіт офісу генерального інспектора USAID щодо використання Києвом прямої бюджетної підтримки.

Інспектори всіх 17 відомств США щомісячно тримають у полі зору навчання військовослужбовців Збройних сил України, а також оцінюють поповнення запасів зброї та обмін розвідданими. Що важливо не лише для американських платників податків, а й для України: цього року офіси генеральних інспекторів Пентагону, Держдепу та USAID опублікують спільну аудиторську доповідь.

Крім того, Білий дім планує запровадити окрему процедуру, з допомогою якої також контролюватиме перебіг надання військової та фінансової допомоги Україні. Нова ініціатива MEASURE розрахована на трирічний період і передбачає, що американські урядовці будуть здійснювати моніторинг, відвідуючи Україну.

Трирічний термін дії такого контракту свідчить, зокрема, про те, що навіть якщо активна фаза війни невдовзі завершиться, США далі надсилатимуть суттєву допомогу нашій державі.

Оголошені Вашингтоном плани зовсім не означають, що українська влада не вживає заходів, щоб належно відзвітувати за надану їй військову допомогу. Коли зброя надходить, українська сторона відстежує її за допомогою кількох баз даних – зокрема, через системи логістики та контролю матеріальних засобів НАТО (LOGFAS), а деяка західна зброя має GPS-трекери.

А проте, занепокоєння іноземних партнерів цим питанням спонукало українську владу сформувати власний спеціальний моніторинговий комітет: 19 липня 2022 року Верховна Рада створила парламентську комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну, переданої міжнародними партнерами.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

27 січня міністр оборони України Олексій Резніков і генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч обговорили питання співпраці та забезпечення контролю за озброєнням. «І я, і пан Сторч висловилися за важливість контролю. Наші партнери впевнилися, що все озброєння й обладнання, яке доставляють зі США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками», – зазначив Олексій Резніков.

Перешкоди та ризики

Прихильники України в Конгресі США застерігають від публічних обвинувачень про нецільове використання допомоги, кажучи, що важливо надіслати Росії сигнал американської єдності, коли йдеться про підтримку України. Наратив про можливе нецільове використання американської допомоги активно підживлює пропаганда РФ, роблячи цю тему чутливою для американців.

Передбачаючи цю стратегію Кремля, адміністрація Байдена ще з осені минулого року намагається грати на випередження. Зокрема, в телеграмі посольства США в Україні від 6 вересня (текст якої потрапило до рук видання "Politico") прямо описано проблеми, з якими стикаються офіційні особи США, намагаючись «стежити за кожною копійкою, коли російські безпілотники та ракети обстрілюють українські міста».

У телеграмі наголошено: «кожен підрозділ і агентство посольства в Києві страждають» від небезпечних умов на території та нестачі персоналу, коли йдеться про нагляд за допомогою. Особливо це стосується «районів активних бойових дій і місць тимчасової окупації».

Як вказано в доповіді аналітичного центру Стімсона, поточні обставини в Україні майже повністю звели нанівець життєздатність традиційного моніторингу. Крім величезних масштабів і темпів передачі озброєння, його часте переміщення всередині країни вздовж лінії фронту, швидкість, з якою ця зброя використовується, і нездатність інспекторів Пентагону дістатися до районів, охоплених жорстокими бойовими діями, призводять до того, що лише невелика частина військової техніки США є предметом належного контролю.

Фото: Посольство США в Україні

Оголошений Білим домом новий план моніторингу хоч і не замінює потреби фактичної перевірки, втім здатен доповнити заходи стратегічного нагляду за всією допомогою Україні.

Вашингтон тут покладатиметься на нетрадиційні методи, такі як відстеження соціальних мереж. Війна в Україні дійсно підвищила вагу відкритих джерел: багато професійних військових аналітиків і користувачів використовують такі платформи, як Twitter, щоб публікувати фотографії та відео російських і українських військових дій і конкретних систем озброєнь, які використовують обидві сторони.

На думку посла США в Україні Бріджит Брінк, інструментами посилення нагляду за використанням американської допомоги можуть стати застосування спеціалізованих мобільних додатків, пряме залучення українських військовослужбовців та аутсорсинг консалтингових компаній.

Незалежно від характеру допомоги, деякі американські фахівці виступають за особливий нагляд за Україною в довготерміновій перспективі. Отже, не слід виключати створення окремої посади для нагляду за допомогою Україні найближчим часом.