США запровадили санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із Кремлем

Під санкції потрапила російська мережа, яку очолює торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков.

У санкційний список потрапили 22 фізичні та юридичні особи у кількох країнах. Вони пов’язані з мережею, що допомагала РФ обходити запроваджені раніше санкції та підтримувала її оборонний комплекс.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Обмеження спрямовані проти російської мережі, яку очолює торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков.

Учасники "мережі Зіменкова" брали участь у проектах, пов'язаних із російським оборонним комплексом. Зокрема, йдеться про постачання високотехнологічних пристроїв Росії після 24 лютого 2022 року.

Також окремі учасники "мережі Зіменкова" підтримували підсанкційні державні російські оборонні підприємства "Рособоронекспорт" і державну корпорацію "Ростех". Вони є ключовими для російського військово-промислового комплексу.

За даними Мінфіну США, Ігор Зіменков та його син Джонатан вели листування з підсанкційними російськими оборонними компаніями. Також вони брали участь у численних угодах з продажу російських засобів кібербезпеки та гелікоптерів в інші країни.

Ігор Зіменков також підтримував білоруський військово-промисловий комплекс, та сприяв торгівлі підсанкційного білоруського оборонного підприємства “Белспецвнештехника” у Латинській Америці.

У Мінфіні США повідомили, що "мережа Зіменкова" використовувала підставні компанії для переміщення грошей всередині мережі.

"Усе майно та частки у власності зазначених осіб, що розташоване у Сполучених Штатах, у володінні чи під контролем осіб США, заблоковане. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками одній чи кільком заблокованим особам," - повідомили в Міністерстві фінансів США.

Учасникам мережі та пов'язаним із нею особам і компаніям заборонено проводити будь-які фінансові транзакції на території США.

Нагадаємо, Сполучені Штати вжили нових торговельних обмежень щодо семи іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовувала для нападу на Україну.