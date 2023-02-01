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Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії

Санкції стосуються чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до Росії.

Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Фото: EPA / UPG

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що фінансові санкції будуть введені проти чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до Москви.

Вона зазначила, що Австралія використовує всі наявні в її розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу і дипломатії до санкцій - відповідно до своїх цінностей та інтересів. 

Нагадаємо, CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ. Обмеження стали чинними 1 лютого.

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