Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії

Санкції стосуються чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до Росії.

Австралія в середу, 1 лютого, оголосила про додаткові санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що фінансові санкції будуть введені проти чотирьох іранських фізичних і чотирьох юридичних осіб, причетних до виробництва і постачання безпілотників до Москви.

Вона зазначила, що Австралія використовує всі наявні в її розпорядженні стратегії для захисту прав людини - від діалогу і дипломатії до санкцій - відповідно до своїх цінностей та інтересів.

Нагадаємо, CША застосували санкції щодо семи іранських компаній за виробництво дронів для РФ. Обмеження стали чинними 1 лютого.