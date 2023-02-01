Качинський перерахував гроші ЗСУ і завершив суперечку з ексміністром закордонних справ Польщі

У 2016 році Ярослав Качинський звинуватив Радослава Сікорського у дипломатічній зраді, справа дійшла до суду.

Голова владної партії Польщі “Право і справедливість” Ярослав Качинський завершив давню судову суперечку з ексміністром закордонних справ Радославом Сікорським, приставши на його пропозицію перерахувати 50 тисяч злотих (понад 420 тисяч гривень) на Збройні сили України.

Про це пише RMF24.

Справа стосується тривалої суперечки. У 2016 році в одному з інтерв’ю Ярослав Качинський, згадуючи про Смоленську катастрофу, заявив, що Радослав Сікорський, який на момент трагедії був міністром закордонних справ, вчинив дипломатичну зраду.

Сікорський подав на Качинського до суду, вимагаючи вибачень. У 2018 році Окружний суд у Варшаві постановив, що голова “Права і справедливості” не повинен вибачатися перед ексглавою МЗС. У липні 2020 року Апеляційний суд у Варшаві змінив вирок і визнав, що Качинський порушив особисті права Сікорського та зобов’язав голову його опублікувати вибачення. На дане рішення суду було подано касаційну скаргу.

У грудні 2022 року адвокат Сікорського Яцек Дюбуа оголосив, що суд присудив Сікорському понад 708 тисяч злотих (6 млн грн) злотих від Качинського для покриття витрат на публікацію вибачень в Onet.

Президент Ярослав Качинський в інтерв’ю “Gazeta Polska” сказав, що таких грошей у нього немає. “Я буду змушений продати будинок, навіть не знаю, чи цього вистачить, тому що мені належить третина будинку, в якому я живу”, – додав президент “ПіС”.

Сікорський послався на ці слова Качинського у Твіттері. “Я вважаю, що покарання за наклеп мають бути суворим, але не руйнівним, – написав євродепутат. – Якщо Качинський заплатить 50 тисяч злотих Збройним силам України, я зніму вимогу вибачитися за те, що назвав мене дипломатичним зрадником”.

Як повідомив представник Качинського Адріан Салюс, лідер партії вирішив прийняти пропозицію. “Україна бореться за свою незалежність і свободу, але також і за нашу безпеку. Ми підтримуємо це і підтримуватимемо. Оскільки платіж до фонду підтримки Збройних сил України завершує мою суперечку з Радославом Сікорським, я роблю це із задоволенням”, – наголосив він у заяві.

У вівторок Качинський здійснив платіж, тим самим завершивши суперечку, яка, за його словами, “через суперечливе рішення про присудження астрономічних витрат на вибачення обурила громадську думку”.

Підтвердження оплати буде передано адвокатам Радослава Сікорського та представлено громадськості.