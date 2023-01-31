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В Німеччині можуть повернутись до військового призову

В асоціації резервістів також підтримують відновлення призову.

В Німеччині можуть повернутись до військового призову
Солдаты Бундесвера на учениях в Боснии и Герцеговине
Фото: предоставлено автором

На фоні російської агресії проти України у Німеччині знову обговорюють можливість повернення до військового призову.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

“По суті, припинення обов’язкової служби поширюється лише на мирний час. У разі напруги чи необхідності оборони її можна активувати знову”, - сказала глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Вона додала, що з огляду на погіршення безпекової ситуації у Європі та російський напад на Україну, можна лише пожалкувати про призупинення обов’язкової військової служби.

Депутатка вважає - якщо повертатися до призову, деякі речі в Бундесвері мають змінитися. Потрібні будуть додаткові казарми, знадобиться більше інструкторів та військової техніки. Це все, в свою чергу, потребуватиме багато грошей і часу.

Штрак-Ціммерманн вважає правильним, якщо строк проходження служби триватиме 12 місяців, і при цьому призов буде поширюватися на жінок.

Відновлення призову підтримують також в асоціації резервістів.

Нагадаємо, спроба канцлера Німеччини Олафа Шольца цього тижня заручитися підтримкою на користь України під час його першого турне Південною Америкою не мала успіху.

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