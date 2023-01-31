Спроби Шольца знайти зброю для України під час турне у Південній Америці провалилися

Спроба канцлера Німеччини Олафа Шольца цього тижня заручитися підтримкою на користь України під час його першого турне Південною Америкою не мала успіху.

Як пише Reuters, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва знову заявив, що “провину розділяють обидві сторони”.

Так, Шольц прагнув спроєктувати єдність у питанні України під час свого триденного турне, подякувавши всім трьом країнам, які він відвідав – Аргентині, Чилі та Бразилії – за засудження російського вторгнення на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй минулого року.

“Але наслідки війни та жорсткі санкції щодо Росії, такі як різке підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, особливо сильно вдарили по регіону, поставивши під сумнів підхід Заходу”, – зазначає видання.

Під час останнього етапу свого південноамериканського турне Шольц у понеділок став першим іноземним лідером, який відвідав Лулу після його інавгурації. Європа прагне відновити відносини з Бразилією, які були холодними за правого експрезидента Жаїра Болсонару.

На спільній пресконференції політників Шольц сказав, що радий поверненню Бразилії на світову арену. Але він “закам’янів”, коли його колега виклав свої погляди на війну в Україні.

“Я думаю, що Росія зробила класичну помилку, вторгнувшись на територію іншої країни, тому Росія помиляється. Але я все ще думаю, що коли один не буде, двоє не боротимуться. Ви повинні хотіти миру”, – сказав він, додавши, що “дуже мало чув від обох сторін про мирне закінчення війни”.

Лула також заявив, що Бразилія не постачатиме Україні боєприпаси для зенітних установок “Gepard” німецького виробництва, як про це просила Німеччина.

За його словами, Бразилія працюватиме з іншими країнами, щоб допомогти досягти миру в Україні, оскільки його країна не обрала бік. Він додав, що Китай відіграє важливу роль у мирних переговорах, які він обговорюватиме під час запланованого візиту до Пекіна в березні.

Раніше під час туру Шольца, спрямованого на зміцнення зв’язків з регіоном, лідери Аргентини та Чилі більш чітко засудили напад Росії, але відкинули будь-яку надію на підтримку військових зусиль України.

“Аргентина та Латинська Америка не планують надсилати зброю в Україну чи будь-яку іншу зону конфлікту”, – заявив президент Аргентини Альберто Фернандес під час спільної прес-конференції в Буенос-Айресі з Шольцем у суботу.

Президент Чилі Габріель Борич захистив своє засудження вторгнення, незважаючи на те, що “деякі засоби масової інформації чи громадські діячі могли вважати, що втручатися в політику інших країн було неправильним рішенням”.

Ухиляючись від запитання про те, чи погоджувався він із Фернандесом щодо зброї, Борич сказав, що Чилі пообіцяла допомогти Україні допомогти у відновленні після війни, наприклад, у розмінуванні.