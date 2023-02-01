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В Маріуполі лунають гучні вибухи, - Андрющенко

У Маріуполі активно працювала ППО окупаційних військ.

В Маріуполі лунають гучні вибухи, - Андрющенко
Фото: скрін відео

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя”, - написав він. 

Андрющенко розповів про прильот між с. Виноградне та с. Піонерське. 

У Маріуполі активно працює ППО окупаційних військ - за версією пропаганди, всі цілі були збиті.

Нагадаємо, ввечері 24 січня у тимчасово окупованому Маріуполі стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових.

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