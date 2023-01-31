Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах.

Підготовку до саміту Україна – ЄС, який запланований на цей тиждень, фіналізується. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну”, - сказав президент.

Сьогодні Володимир Зеленський провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу, на якій готувались українські позиції для переговорів із представниками ЄС.

“І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими. Але й ці деталі – згодом, за результатами відповідних зустрічей”, - зазначив голова держави.

Президент України провів сьогодні кілька нарад із військовими, з керівником розвідки. Детально опрацьовується ситуація на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу.

“Наші сили оборони й безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України”, - зазначив Зеленський.

Сьогодні президент України говорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо про ситуацію на полі бою, про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборонну взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії.

“Зокрема, я дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також сьогодні спілкувався із премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо про нашу співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії та черговий санкційний пакет. Також говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору.

“Зараз певне кадрове затишшя... Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах”, - підсумував президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.