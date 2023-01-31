У Києві викрили схему незаконного виїзду призовників за кордон

Правоохоронці ліквідували у Києві схему незаконного виїзду призовників за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“За оплату у розмірі від 6 000 до 7 000 доларів США порушник підробляв документи та вносив недостовірні дані про осіб призовного віку до електронної системи “Шлях”, що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон”, - йдеться у повідомленні.

Мешканець Ірпеня, 1994 року народження, вносив недостовірні дані про осіб призовного віку до електронної системи “Шлях”.

Також він підробляв документи про наявність у призовників трьох і більше маленьких дітей, що також давало можливість безперешкодного перетину держкордону.

Поліцейські затримали чоловіка після чергової передачі підроблених документів та отримання грошей. Йому повідомили про підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні у Чернігівській області СБУ викрила схему переправи осіб призовного віку за кордон. До неї причетний депутат Чернігівської міськради. Клієнтів записували в члени благодійної організації, яку очолює народний обранець.