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Польську мову можуть включити до ЗНО, - Верещук

В МОН України опрацьовують визнання польських іспитів при вступі до українських вишів.

Польську мову можуть включити до ЗНО, - Верещук
Фото: minre.gov.ua

Польська мова може стати однією з іноземних мов, яку буде включено до предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. 

Про це заявила віце-прем’єр Ірина Верещук, повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні пройшла нарада, на якій обговорювались можливості отримання освіти українцями в Польщі й поляками – в Україні. Зокрема, обговорювалася можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО.

"Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови", – сказала Верещук.

Наразі для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny при вступі до українських навчальних закладів.

Нагадаємо, що у 2022 році через війну з Росією вступна кампанія тривала значно довше, ніж зазвичай – з 23 червня до 31 жовтня включно. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи.

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