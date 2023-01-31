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На Лиманському напрямку знищено 46 окупантів, - Східне угруповання

Росіяни час від часу роблять контрнаступальні дії на Лиманському напрямку.

На Лиманському напрямку знищено 46 окупантів, - Східне угруповання
Наслідки ракетного обстрілу Лиманського відділу поліції Донецької області 31 грудня
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Російські окупанти зробили спробу наступальних дій на Лиманському напрямку, але отримали відсіч і відійшли з втратами. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, росіяни час від часу роблять контрнаступальні дії на Лиманському напрямі.

"Не можна сказати, що зараз була велика наступальна операція. Вони намагаються перехопити у нас ініціативу", – сказав Череватий.

За його словами, окупанти підтягують мотострілецькі підрозділи та артилерію.

"Зокрема, за цю добу в районі населених пунктів Новоселівське та Білогорівка відбувалися контрнаступальні дії ворога. Однак вони отримали відсіч і, зазнавши втрат – 46 загиблих та 90 поранених, один БТР та кілька вантажівок – відступили", – розповів Череватий.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, за останні три дні російські війська після розвідки боєм розпочали скоординовану атаку в районі міст Павлівка та Вугледар на Донеччині. Незважаючи на певні успіхи, вони не мають сил для прориву.

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