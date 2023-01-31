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Російські війська атакують в районі Павлівки і Вугледара, але їх недостатньо для прориву, – Міноборони Британії

Росія, ймовірно, продовжить добиватися локальних успіхів на Донеччині.

Російські війська атакують в районі Павлівки і Вугледара, але їх недостатньо для прориву, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

За останні три дні російські війська після розвідки боєм розпочали скоординовану атаку в районі міст Павлівка та Вугледар. Незважаючи на певні успіхи, вони не мають сил для прориву.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. У листопаді 2022 року Росія використовувала для безуспішної атаки на цей регіон 155-ту бригаду морської піхоти. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

 

У зведенні зазначається, що російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого Бахмутського напрямку.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву", – йдеться у зведенні.

 

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. 

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