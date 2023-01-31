Російські війська атакують в районі Павлівки і Вугледара, але їх недостатньо для прориву, – Міноборони Британії

За останні три дні російські війська після розвідки боєм розпочали скоординовану атаку в районі міст Павлівка та Вугледар. Незважаючи на певні успіхи, вони не мають сил для прориву.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. У листопаді 2022 року Росія використовувала для безуспішної атаки на цей регіон 155-ту бригаду морської піхоти. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DpJv5iBb6b — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 31, 2023

У зведенні зазначається, що російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого Бахмутського напрямку.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі.