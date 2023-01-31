За добу Росія втратила ще 850 окупантів

Загальні бойові втрати російського противника з 24 лютого 2022 по 31 січня орієнтовно склали 127 500 осіб. 850 осіб були ліквідовані за минулу добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3201 (+0)

бойових броньованих машин – 6378 (+9)

артилерійських систем – 2197 (+1)

РСЗВ – 454 (+1)

засоби ППО – 221 (+0)

літаків – 293 (+0)

гелікоптерів – 284 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7)

спеціальна техніка – 200 (+1).

Фото: Генштаб