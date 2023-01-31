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За добу Росія втратила ще 850 окупантів

Загальні бойові втрати РФ перевищили 127 000. 

Загальні бойові втрати російського противника з 24 лютого 2022 по 31 січня орієнтовно склали 127 500 осіб. 850 осіб були ліквідовані за минулу добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 3201 (+0)
  • бойових броньованих машин – 6378 (+9)
  • артилерійських систем – 2197 (+1)
  • РСЗВ – 454 (+1)
  • засоби ППО – 221 (+0)
  • літаків – 293 (+0)
  • гелікоптерів – 284 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4)
  • крилаті ракети – 796 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7)
  • спеціальна техніка – 200 (+1).

Фото: Генштаб
Нагадаємо, Росія прагне створити більшу армію, щоб залучити нових окупантів до війни. На думку британського МО, підняття в Росії вікового проміжку для призову в армію може свідчити про те, що влада сподівається таким чином збільшити кількість доступних для залучення у війну осіб, і при цьому не оголошувати "часткову мобілізацію". 

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