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До п’ятниці майже в усіх регіонах України падатиме мокрий сніг

На півдні також дощитиме.

До п’ятниці майже в усіх регіонах України падатиме мокрий сніг
Фото: ukrinform.ua

1 лютого в усіх регіонах Україні, крім півдня, 2 лютого у західних та північних областях падатиме невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатах падатиме помірний сніг, на решті території без істотних опадів. 

3 лютого невеликий сніг, у південній частині країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У більшості областей місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця; у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

1-2 лютого у південній частині місцями 5-8° тепла; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 4-9° морозу. В Криму місцями 1-3° тепла; вдень від 3° морозу до 3° тепла, 3 лютого в південній частині 1-7° тепла. 

Нагадаємо, згідно з результатам дослідження, опублікованого у журналі “Proceedings of the National Academy of Sciences”, навіть при значному скороченні забруднення світ, наймовірніше, подолає узгоджений на міжнародному рівні поріг зміни клімату приблизно через десять років.

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