Світ, ймовірно, досягне порогу потепління через 10-12 років, – дослідження штучного інтелекту

Навіть при значному скороченні забруднення світ, наймовірніше, подолає узгоджений на міжнародному рівні поріг зміни клімату приблизно через десять років.

Такими є прогнози штучного інтелекту у новому дослідженні, опублікованому у журналі “Proceedings of the National Academy of Sciences”, пише Associated Press.

Водночас повітря продовжить нагріватися, а наступну межу потепління прогнозують приблизно у середині століття. Такі результати знову розпалють дискусію про те, чи можливо обмежити глобальне потепління до 1,5 градусів за Цельсієм, як це передбачено Паризькою кліматичною угодою 2015 року, щоб мінімізувати найбільш згубні наслідки зміни клімату.

Світ вже потеплішав на 1,1 або 1,2 градуса з доіндустріальних часів або середини 19 століття, кажуть вчені.

“Двоє вчених-кліматологів з допомогою машини підрахували, що Земля подолає позначку 1,5 градуса між 2033 і 2035 роками. Їхні результати узгоджуються з іншими, більш традиційними методами прогнозування того, коли Земля подолає позначку, хоч і з дещо більшою точністю”, – зазначає видання.

Директор екологічного інституту університету Брауна Кім Кобб, зокрема, зазначив, що настане момент, коли ми будемо вважати цільове значення 1,5°C для максимального потепління “мертвим”.

Дослідження виявило малу ймовірність того, що підвищення температури можна утримати нижче 2 градусів за Цельсієм. За сценарію високого рівня забруднення світ досягне цієї позначки приблизно в 2050 році. Менше забруднення може запобігти цьому до 2054 року.

Водночас міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН у своїй доповіді за 2021 рік стверджувала, що відповідно до такого ж сценарію із нижчим рівнем забруднення світ перевищить позначку у 2 градуси десь у 2090-х роках.

Нагадаємо, у низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.