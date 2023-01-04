У низці країн Європи зимова спека побила рекорди

Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.

У низці країн Європи температура січня досягла історичного максимуму. Про це пише BBC.

Національні рекорди “впали” у восьми країнах, а регіональні – ще в трьох.

У польській Варшаві у неділю було 18,9°, а в Більбао (Іспанія) – 25,1°, що на 10 градусів вище середньої норми.

“М'яка європейська погода приходить, коли Північна Америка стикається з сильнішими штормами, через кілька днів після смертельного зимового похолодання, яке забрало життя понад 60 людей”, – йдеться у повідомленні.

Сильний сніг і льодяний дощ прогнозуються в частині північного Середнього Заходу США, тоді як сильні грози та торнадо очікуються в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Луїзіані.

Водночас на європейському боці Атлантики на початку року у багатьох місцях погода була приємною. У Нідерландах, Ліхтенштейні, Литві, Латвії, Чехії, Польщі та Данії були побиті національні рекорди. Рекорди станцій побито у Німеччині, Франції та Україні.

Температура, зафіксована у Варшаві 1 січня, була на 4°C вищою за попередній рекорд цього місяця. В Іспанії новорічні температури в Більбао були еквівалентними середнім показникам липня, а в деяких частинах Каталонії, включно з Барселоною, діють обмеження на використання води.

“Рекорди б'ються постійно, але незвично, коли різниця перевищує кілька десятих градуса”, – додає BBC.

У Швейцарії температура досягла 20 градусів, і тепла погода вплинула на гірськолижні курорти в Альпах, які відчувають дефіцит снігу.

Фото: ЕРА/UPG Швейцарські Альпи, 31 грудня 2022 року

Всього за кілька днів до цього Великобританія, Ірландія, Франція та Іспанія оголосили 2022 рік найспекотнішим за всю історію спостережень. У Великій Британії щомісяця, крім грудня, було спекотніше за середню норму.

Загалом хвилі тепла стали частішими, інтенсивнішими і тривають довше через антропогенну зміну клімату.

Однак такі зимові явища не впливають на людину так як літні хвилі тепла, що можуть призвести до великої кількості надмірних смертей.

Світ уже потеплів приблизно на 1,1 ° C з початку індустріальної ери, і температура продовжуватиме зростати, якщо уряди у всьому світі не різко скоротять викиди.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль зафіксували температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня.