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Спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху, - Держдепартамент

США вкотре закликають Росію припинити атаки, вивести свої війська з України і взяти на себе зобов'язання щодо миру в Україні.

Спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху, - Держдепартамент
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Росія посилює використання зими як зброї, завдавши чергових атак на критичну інфраструктуру України. Втім, чергові спроби Кремля вселити страх і безнадію в серця українців зазнали краху. 

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на речникаа Державного департаменту США Неда Прайса.

“Серед звуків повітряних тривог і невизначеності повсякденного життя українці вшановували своїх героїв і cвяткували їхні успіхи в боротьбі. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Як ми вже казали, президент Путін може вирішити припинити цю війну сьогодні. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести свої війська з України і взяти на себе зобов'язання щодо миру в Україні”, - сказав Прайс.

Також Держдепартамент нагадує, що після 24 лютого тисячі мирних українців були вбиті, багато були поранені і стали жертвами військових злочинів та звірств, скоєних Росією та силами, які її підтримують.

Зокрема, наголосив Прайс, внаслідок військових дій в Україні 5,9 млн людей змушені були переселитися, а понад 7,8 млн біженців покинули Україну.

Також Росія ускладнила життя всього світу, стримавши постачання продовольства в країни, що розвиваються, і посиливши нестабільність на енергетичних ринках, що вплинуло на ланцюги поставок і зростання інфляції.

Але плани Росії зруйнувати трансатлантичну єдність мали протилежний ефект. 

“Ми з нетерпінням чекаємо на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення Альянсу, який є сильнішим і постійнішим, ніж будь-коли. Країни-члени ЄС і НАТО залишаються повністю відданими підтримці України”, - підкреслив Прайс.

Нагадаємо, Кевін Маккарті, котрий очолює республіканську більшість в Палаті представників США, не зміг набрати необхідну кількість голосів, аби стати спікером Палати представників.

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