Палата представників США вперше за 100 років не змогла з першої спроби обрати лідера більшості

Кевін Маккарті набрав лише 203 голоси з необхідних 218.

Кевін Маккарті, котрий очолює республіканську більшість в Палаті представників США, не зміг набрати необхідну кількість голосів, аби стати спікером Палати представників.

Про це повідомляє Європейська правда.

Кевін Маккарті набрав лише 203 голоси з необхідних 218. При цьому кандидат від демократів Хакім Джеффріс, який замінив на посаді лідера демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, отримав 212 голосів.

Втім, Демократична партія не має більшості в нижній палаті Конгресу, тому кандидатура Джеффріса мала символічну роль.

Кевіну Маккарті не вистачило голосів, оскільки інший кандидат, Енді Біггс, який представляє трампістське крило Республіканської партії в Конгресі, отримав 10 голосів. Ще дев’ять із них не дали голосу жодному кандидату.

Це голосування стало першим із 1923 року випадком, коли на цю посаду не було призначено кандидата з першої спроби.

Наразі Палата представників формально перебуває без спікера, подальший розвиток подій залежатиме насамперед від того, коли буде повторне голосування.

Нагадаємо, комітет Палати представників США оприлюднив 30 грудня федеральні податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа.