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Комітет Палати представників США оприлюднив податкові декларації Трампа

Експрезидент платив мало податків у перший та останній рік свого правління.

Комітет Палати представників США оприлюднив податкові декларації Трампа
Фото: EPA/UPG

Комітет Палати представників США оприлюднив 30 грудня федеральні податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Аналіз документів за шість років показав, що експрезидент платив дуже мало федеральних податків на прибуток у перший та останній рік свого правління. При цьому Трап заявляв про величезні втрати, що допомогло обмежити його податковий рахунок.

Звіти за період з 2015 по 2020 рік комітет отримав лише декілька тижнів тому після затяжного судового позову. 

Журналісти взялися за аналіз документів, кількість яких сягає декількох тисяч.

Нагадаємо, комітет Палати представників Конгресу США 20 грудня проголосував за публічне оприлюднення податкових декларацій Трампа

Раніше газета New York Times оприлюднила велику частину податкових декларацій експрезидента США, які показали, що політик та бізнесмен зазнав серйозних збитків і водчас брав участь у значному ухиленні від сплати податків.

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