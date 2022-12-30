Столтенберг: Росія не змінила мету, заради якої вона розв'язала війну проти України

"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України. Тому необхідно бути готовими до можливих довгострокових ворожих наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервїю Столтенберга DPA.

За його словами, немає жодних ознак того, що Володимир Путін змінив свою загальну мету щодо війни проти України, а саме - здобути контроль над державою.

Столтенберг наголосив, що Росія мобілізувала багато нових військ, у тому числі й навчених.

"Вони продемонстрували готовність терпіти болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг наголосив, що надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру.

На початку грудня генсек НАТО говорив, що Росія намагається заморозити бойові дії в Україні перед поновленням нападу на початку наступного року. Тоді він зазначив, що зараз умов для мирного врегулювання війни немає.