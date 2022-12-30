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Україна отримала від Польщі чергову партію Starlink

Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від польських партнерів.

Україна отримала від Польщі чергову партію Starlink
Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в «Пункти незламності», а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації”, - написав Шмигаль.

Він подякував братському польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. 

Зазначається, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку Україна чекає до кінця січня.

Нагадаємо, у середині грудня Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Понад 10 000 пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці. 

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