Путін не знає, що робити і стає все більш ізольованим, - Washington Post

Президент Росії Володимир Путін зайшов у глухий кут у загарбницькій війні проти України. Він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу.

Про це пише The Washington Post, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що 300 днів війни проти України "підірвали десятиліттями культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши її на ізгоя", а спроби Кремля замінити ці зв’язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм, "схоже, зазнають невдачі".

Видання пише, що Путін завжди дотримувався власної думки, покладався на найближче коло старих друзів і довірених людей, але, ніколи повністю не довіряв комусь. Але тепер між ним і більшою частиною еліти РФ виникає нова прірва.

Один російський державний чиновник зазначив, що "Лукашенко - єдиний, до кого він може серйозно поїхати. Всі інші бачаться з ним тільки в разі необхідності".

Незважаючи на те, що цього тижня Путін зібрав лідерів колишніх радянських республік на неформальний саміт у Санкт-Петербурзі, в усьому регіоні авторитет Кремля слабшає.

Серед російської еліти виникає все більше питань щодо тактики Путіна з приводу ведення війни проти України та низки принизливих військових відступів цієї осені. Частина з них не може передбачити, що може статися наступного року, і висловили сумнів, що "сам Путін знає, як він може діяти".

"Існує величезне розчарування серед людей навколо нього. Він явно не знає, що робити", - сказав один російський мільярдер, який підтримує контакти з високопоставленими чиновниками.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін став більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії. При цьому Кремль посилює цензуру, аби вгамувати занепокоєння росіян через збільшення чисельності росармії та нову хвилю мобілізації.