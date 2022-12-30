2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
ГоловнаСвіт

Путін не знає, що робити і стає все більш ізольованим, - Washington Post

"300 днів війни проти України підірвали десятиліттями культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши її на ізгоя".

Путін не знає, що робити і стає все більш ізольованим, - Washington Post
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін зайшов у глухий кут у загарбницькій війні проти України. Він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу.

Про це пише The Washington Post, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що 300 днів війни проти України "підірвали десятиліттями культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши її на ізгоя", а  спроби Кремля замінити ці зв’язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм, "схоже, зазнають невдачі".

Видання пише, що Путін завжди дотримувався власної думки, покладався на найближче коло старих друзів і довірених людей, але,  ніколи повністю не довіряв комусь. Але тепер між ним і більшою частиною еліти  РФ виникає нова прірва.

Один російський державний чиновник зазначив, що "Лукашенко - єдиний, до кого він може серйозно поїхати. Всі інші бачаться з ним тільки в разі необхідності".

Незважаючи на те, що цього тижня Путін зібрав лідерів колишніх радянських республік на неформальний саміт у Санкт-Петербурзі, в усьому регіоні авторитет Кремля слабшає.

Серед російської еліти виникає все більше питань щодо тактики Путіна з приводу ведення війни проти України та низки принизливих військових відступів цієї осені. Частина з них не може передбачити, що може статися наступного року, і висловили сумнів, що "сам Путін знає, як він може діяти".

"Існує величезне розчарування серед людей навколо нього. Він явно не знає, що робити", - сказав один російський мільярдер, який підтримує контакти з високопоставленими чиновниками.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін став більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії. При цьому Кремль посилює цензуру, аби вгамувати занепокоєння росіян через збільшення чисельності росармії та нову хвилю мобілізації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також