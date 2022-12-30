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Кулеба привітав з призначенням нового очільника МЗС Ізраїлю

Елі Коен нормалізовуватиме стосунки країни з Саудівською Аравією.

Кулеба привітав з призначенням нового очільника МЗС Ізраїлю
Елі Коен
Фото: en.globes.co.il

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба привітав з призначенням свого нового колегу з Ізраїлю – Елі Коена.

“Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати пліч-о-пліч над зміцненням українсько-ізраїльського партнерства та протидії спільним загрозам миру та безпеці”, – написав він у Твіттері.

Як пише alarabiya.net, Елі Коен – колишній міністр економіки Ізраїлю, є архітектором "Угод Авраама" про нормалізацію стосунків між Ізраїлем і кількома арабськими країнами.

У 2020 році угоди підписали Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко, а у січні 2021 року – Судан.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу прагне поширити “угоди Авраама” на Саудівську Аравію

Нетаньягу офіційно вшосте вступив на посаду очільника ізраїльського уряду 29 грудня. Цей кабінет вважається найбільш правим за всю історію держави, до його складу увійшли пʼять партій. 

Серед пріоритетів нового уряду – припинення ядерної програми Ірану, розвиток державної інфраструктури і сполучення периферії з центром країни, а також відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

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