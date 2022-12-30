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Молдова повинна стати членом ЄС до кінця цього десятиліття, - Санду

Для цього уряд Молдови має активніше виконувати умови для вступу до ЄС. 

Молдова повинна стати членом ЄС до кінця цього десятиліття, - Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Молдова має стати членом Євросоюзу до кінця цього десятиліття. 

Про це повідомляє Newsmaker

“Кілька тижнів тому ми провели засідання комісії з європейської інтеграції, але уряду треба діяти швидше, це є пріоритетом. Європейська інтеграція — це проект нашої країни, ми не маємо іншого шансу та іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення”, - наголосила Санду.

Вона додала, що на початку наступного року заслухає наступний звіт комісії. 

Санду підкреслила - уряд має забезпечити бездоганне та своєчасне виконання всіх умов до приїзду до Молдови оцінної комісії ЄС, оскільки для країни важливо розпочати обговорення наступного етапу переговорів. 

Як раніше повідомлялось, Росія планує вторгнення в Молдову на початку лютого 2023 року. Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце зазначив, що все залежить від розвитку війни в Україні. При цьому, на його думку, питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться. 

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