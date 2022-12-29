Литва також підписала контракт із французькою компанією Nexter на придбання 18 установок Caesar.

Литва і Франція підписали угоду про зміцнення партнерства у сфері оборони.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у своєму Twitter.

З цією метою до Парижа з візитом прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Сторони домовилися, зокрема, про співпрацю у галузі артилерії.

Також литовське Міноборони планує придбати 18 САУ Caesar. Для цього відомство підписало контракт із французькою компанією Nexter.

Нагадаємо, напередодні Лекорню відвідав Україну. Він на спільній з українським колегою Олексієм Резніковим пресконференції заявив, що президенти України та Франції раніше домовились внести пропозиції на січень 2023 року щодо оборонної допомоги.

Також Франція веде переговори з італійськими партнерами про можливе постачання Україні систем ППО Mamba.