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Литва і Франція підписали угоду про зміцнення партнерства у сфері оборони

Литва також підписала контракт із французькою компанією Nexter на придбання 18 установок Caesar.

Литва і Франція підписали угоду про зміцнення партнерства у сфері оборони
Фото: Twitter/Sébastien Lecornu

Литва і Франція підписали угоду про зміцнення партнерства у сфері оборони.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у своєму Twitter.

З цією метою до Парижа з візитом прибув міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Сторони домовилися, зокрема, про співпрацю у галузі артилерії.

Також литовське Міноборони планує придбати 18 САУ Caesar. Для цього відомство підписало контракт із французькою компанією Nexter.

Нагадаємо, напередодні Лекорню відвідав Україну. Він на спільній з українським колегою Олексієм Резніковим пресконференції заявив, що президенти України та Франції раніше домовились внести пропозиції на січень 2023 року щодо оборонної допомоги.

Також Франція веде переговори з італійськими партнерами про можливе постачання Україні систем ППО Mamba.

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