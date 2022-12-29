Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Після цього стартує розгляд документів про екстрадицію екснардепа.

У Франції суд міста Шамбері ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена Костянтина Жеваго, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Після цього стартує розгляд документів на екстрадицію екснардепа.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року.

За інформацією Державного бюро розслідувань, колишньому нардепу повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри отримала низка топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.