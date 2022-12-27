Киянин привласнив майже 2,4 млн грн, збуваючи неіснуючі товари

Кіберполіція викрила у Києві зловмисника, який привласнив майже 2,4 млн грн на продажі неіснуючих товарів. Про це повідомили у Національній поліції України.
“Протиправну діяльність 61-річного чоловіка викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції”, – йдеться у повідомленні.
Чоловік на інтернет-майданчиках розміщував фейкові оголошення щодо продажу товарів. Зокрема, він пропонував постачання гуртових партій медичних масок.
Фігурант також утворював фіктивні підприємства для переконання клієнтів у безпечності купівлі. Однак, отримавши гроші покупців, зловмисник зникав.
Встановлено, що у такий спосіб він ошукав фізичних та юридичних осіб на майже 2,4 млн грн.
За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільні телефони, банківські та SIM-картки, печатки.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності чоловіка до скоєння аналогічних правопорушень відносно громадян та установ ЄС.
Підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні понад 1,5 млн гривень на продажі неіснуючих товарів.