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Киянин привласнив майже 2,4 млн грн, збуваючи неіснуючі товари

Він, зокрема, пропонував постачання гуртових партій медичних масок.

Киянин привласнив майже 2,4 млн грн, збуваючи неіснуючі товари
Фото: EPA/UPG

Кіберполіція викрила у Києві зловмисника, який привласнив майже 2,4 млн грн на продажі неіснуючих товарів. Про це повідомили у Національній поліції України.

“Протиправну діяльність 61-річного чоловіка викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції”, – йдеться у повідомленні. 

Чоловік на інтернет-майданчиках розміщував фейкові оголошення щодо продажу товарів. Зокрема, він пропонував постачання гуртових партій медичних масок. 

Фігурант також утворював фіктивні підприємства для переконання клієнтів у безпечності купівлі. Однак, отримавши гроші покупців, зловмисник зникав. 

Встановлено, що у такий спосіб він ошукав фізичних та юридичних осіб на майже 2,4 млн грн.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільні телефони, банківські та SIM-картки, печатки.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності чоловіка до скоєння аналогічних правопорушень відносно громадян та установ ЄС.

Зловмисника затримано в порядку ст. 615 (Затримання особи у разі введення воєнного стану та якщо виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності) Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні понад 1,5 млн гривень на продажі неіснуючих товарів.

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